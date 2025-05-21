Силы ПВО отразили атаку летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны отразили атаку трех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

О повреждениях на земле и пострадавших не сообщалось. Минобороны также отчитывалось об уничтожении 39 украинских беспилотников с 8:00 до 11:30 мск над регионами России. Из них 30 были сбиты над Орловской областью.

С утра из-за риска воздушной опасности ограничения вводят в аэропортах нескольких регионов, в частности, прием и выпуск самолетов приостановлен в столичных авиагаванях Домодедово и Жуковский. В Шереметьево рейсы не принимают, но отправляют по согласованию, сообщили в Росавиации.

Екатерина Отрашкевич