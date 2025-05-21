Московские аэропорты ограничили взлет и посадку самолетов

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно ограничили взлет и посадку самолетов в целях безопасности, объявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. За несколько минут до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были нейтрализованы три беспилотника.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня аналогичные меры безопасности приняли в аэропортах Владимира, Иваново, Калуги, Ярославля и Костромы.