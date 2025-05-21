Три человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали пять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 102 боеприпасов и 67 БПЛА. В результате пострадали три человека. Разрушения установлены в десяти частных домовладениях, повреждено пять автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселку Октябрьский, селам Бессоновка, Журавлевка, Красный Хутор, Петровка, Салтыково, Соломино, Солохи, Устинка, Черемошное, Щетиновка и хутору Церковный было выпущено 16 боеприпасов в ходе трех обстрелов и совершены атаки 12 БПЛА, шесть из которых сбиты системой ПВО. На хуторе Церковный в результате сброса взрывного устройства с дрона на территорию сельхозпредприятия ранены две мирных жительницы. Пострадавшие находятся в горбольнице №2 Белгорода. Состояние одной медики оценивают как крайне тяжелое, второй — средней степени тяжести. В селе Солохи поврежден частный дом, в селе Устинка — хозпостройка и частный дом, в селе Салтыково — три транспортных средства, в селе Бессоновка — коммерческий объект, на хуторе Церковный — частное домовладение.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселку Уразово, селам Двулучное, Долгое, Казинка, Карабаново, Кукуевка, а также хутору Нижние Мельницы нанесены удары 17 дронами, из которых десять были сбиты системой ПВО. Повреждены соцобъект и две надворные постройки.

В Грайворонском округе по селам Головчино, Новостроевка-Первая, Пороз, Смородино и Сподарюшино выпущено два боеприпаса и совершены атаки пяти БПЛА, один из них был сбит. В селах Новостроевка-Первая и Головчино повреждены по одному частному дому.

В Краснояружском районе атакам подверглись поселки Задорожный и Прилесье, села Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Староселье и Теребрено. В ходе 15 обстрелов было выпущено 78 боеприпасов и 13 БПЛА, один из них дронов сбит. В поселке Задорожный повреждены складское помещение, два частных дома, две надворные постройки и линия электропередачи.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Ржевка, хутора Панков и Стадников подверглись ударам шести боеприпасов и 20 дронов, 13 из которых были сбиты. В селе Нежеголь дрон атаковал «Газель», водитель получил ранения и в состоянии средней степени тяжести был отправлен в горбольницу №2 Белгорода. Машина сгорела. Кроме того, 20 мая в медучреждение обратились три человека, которые пострадали от удара дрона по автомобилю 19 мая. Им была оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение продолжают амбулаторно. В селе Нежеголь повреждены автомобиль и недействующий объект торговли, в селе Муром — забор частного домовладения и надворная постройка. Также в селе Муром сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в трех частных домах загорелись кровли — возгорания ликвидированы, домовладения получили повреждения.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 52 боеприпасов и 67 БПЛА. В результате один человек погиб и семь пострадали.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова