Украинский беспилотник ранил двух жительниц Белгородского района

На хуторе Церковный Белгородского района Белгородской области в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на территорию сельхозпредприятия ранены две местных жительницы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Одну из них в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, предплечья, рук и ног бойцы самообороны доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. Медики борются за жизнь тяжело раненой.

Вторую — с множественными осколочными ранениями доставили в Октябрьскую райбольницу. В дальнейшем планируется транспортировать пострадавшую в горбольницу №2 областного центра.

Вечером 19 мая из-за атаки ВСУ был ранен житель села Николаевка Белгородского района.

Юрий Голубь