Водитель «Газели» пострадал при атаке дрона в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по «Газели» в селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области. В результате пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Автомобилист получил минно-взрывную травму, осколочные ранения правого предплечья, спины и ног. Его доставили в Шебекинскую центральную райбольницу. Для продолжения лечения пациента переведут в горбольницу №2 в Белгороде.

В результате детонации БПЛА транспортное средство загорелось.

Сегодня вечером две мирные жительницы были ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника на белгородском хуторе Церковный.

Алина Морозова