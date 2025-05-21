Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 мая

12:38. Дежурные средства ПВО с 8:00 до 11:30 сбили 30 БПЛА над Орловской областью, два — над Курской, по одному — над Белгородской и Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны.

12:06. Президент Владимир Путин предложил создать отдельную программу для восстановления храмов Курской области, пострадавших в результате боевых действий в регионе. По его словам, украинская армия превратила храмы «практически в крепости».

11:53. Отбой воздушной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

11:03. За прошедшие сутки вооруженные силы Украины атаковали пять муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 102 боеприпасов и 67 БПЛА. В результате пострадали три человека. Разрушения установлены в десяти частных домовладениях, повреждено пять автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

10:46. Президент Владимир Путин во время своего визита в Курскую область встретился с врио губернатора Александром Хинштейном, который сообщил, что в приграничной зоне активно проводится разминирование территории. Путин дал поручение увеличить количество специалистов по разминированию, чтобы жители могли быстрее вернуться домой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

10:30. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

10:26. Владимир Путин провел в курском Курчатове совещание с главами муниципалитетов региона. Он поручил представить к госнаградам муниципальных деятелей, «внесших особый вклад в нормализацию ситуации в Курской области». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

10:06. Владимир Путин согласился с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном в том, что жителям приграничья региона необходимо продолжить выплачивать 65 тыс. руб. в месяц. Мера поддержки будет продлена до момента, пока граждане не смогут вернуться в свои дома. Об этом глава государства заявил в ходе вчерашнего визита в регион, передает пресс-служба Кремля.

09:57. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

09:52. В Липецкой области из-за оперативной обстановки ночью отключили мобильный интернет. «Как только обстановка позволит — доступ к мобильному интернету будет восстановлен. Важно: стационарный интернет и подключения по Wi-Fi работают в штатном режиме. Пользуйтесь ими для связи и доступа к официальной информации»,— рассказал губернатор Игорь Артамонов.

09:31. По уточненной информации, в результате вечерней–ночной массированной атаки БПЛА на Орловскую область в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

09:30. Ракетная опасность в Курской области — оперштаб.

09:21. С полуночи в Курской области дважды объявлялась ракетная опасность, следует из данных регионального оперштаба.

08:14. Отбой атаки БПЛА в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

08:14. Угроза атаки БПЛА в Липецке и Липецком округе Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.

08:01. С 4:00 до 8:00 дежурные средства ПВО ликвидировали над РФ еще 32 дрона, в том числе 16 над Орловской областью и шесть — над Курской. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

07:27. С 20:00 20 мая до 4:05 21 мая над Россией сбили 127 БПЛА, в том числе 37 над Орловской областью, 31 — над Курской, один — над Белгородской. Об этом сообщили в Минобороны.

07:01. Режим воздушной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.