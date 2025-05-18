За сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов, есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по шести муниципалитетам Белгородской области не менее 78 различных боеприпасов и совершили атаки 67 беспилотников. Зафиксированы разрушения трех жилых помещений, повреждены инфраструктурные объекты связи и линия электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

В Белгородском районе поселок Октябрьский, села Бессоновка и Черемошное атаковали четыре беспилотника, два из которых сбила система ПВО. В Октябрьском зафиксированы разрушения в частном доме, а в Бессоновке — в складском помещении сельхозпредприятия.

В Валуйском округе села Вериговка, Двулучное, Казинка, Кукуевка, Логачевка, Новопетровка атаковали десять беспилотников, восемь из которых удалось сбить. По селу Шведуновка выпустили один боеприпас, и от взрывной волны в хуторе Лобковка повредило остекление в частном доме. В селе Кукуевка зафиксированы разрушения на инфраструктурном объекте связи из-за атаки дрона.

В Волоконовском районе хутора Бочанка, Первомайский и Старый атаковали три беспилотника, один из которых сбила система ПВО. В хуторе Бочанка повреждения получили две хозпостройки, в Первомайском — инфраструктурный объект связи.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Безымено, Козинка и Пороз обстреляли 27 боеприпасами и атаковали шестью беспилотниками.

В Краснояружском районе по селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпустили 44 боеприпаса и совершили атаки три беспилотника. Информация о последствиях уточняется.

В Шебекинском округе Шебекино, села Вознесеновка, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа и хутор Марьино атаковали шестью боеприпасами и 22 беспилотниками, 18 из которых были сбиты. В Шебекино повреждения получили склад, автобус и линия электропередачи, а в Новой Таволжанке — частный дом.

Егор Якимов