Водитель автобуса ранен из-за атаки БПЛА в белгородском Шебекине

Беспилотник ВСУ атаковал автобус в городе Шебекино Белгородской области. В результате пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирный житель получил ранения в области живота и ног. Бойцы теробороны отправили его в Шебекинскую центральную райбольницу.

Повреждены два транспортных средства.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова