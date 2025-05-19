Водитель автобуса ранен из-за атаки БПЛА в белгородском Шебекине
Беспилотник ВСУ атаковал автобус в городе Шебекино Белгородской области. В результате пострадал водитель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Мирный житель получил ранения в области живота и ног. Бойцы теробороны отправили его в Шебекинскую центральную райбольницу.
Повреждены два транспортных средства.
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