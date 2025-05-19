Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 19 мая

10:12. Проверку системы оповещения населения проведут в Нововоронеже Воронежской области в среду, 21 мая. С 10:40 до 10:43 будет звучать сигнал «Внимание всем!», с 10:43 до 10:45 — речевое сообщение о проверке (три повторения). Об этом сообщили местные власти.

10:07. Дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю в городе Шебекино Белгородской области. В результате детонации БПЛА погибла мирная жительница, еще одна пострадала. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

09:39. За прошедшие сутки ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 99 боеприпасов и 82 БПЛА. В результате пострадали два человека, разрушения получили десять частных домовладений и 14 транспортных средств. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

09:26. Школы и детские сады в Шебекинском округе Белгородской области обтянут антидроновой сеткой. Речь идет об учреждениях, которые готовят к работе в очном формате, отметил на заседании облправительства губернатор Вячеслав Гладков.

09:12. С полуночи в Курской области четыре раза объявлялась ракетная опасность, последняя пока не отменена. Это следует из данных регионального оперштаба.

08:42. Ночью дежурные средства ПВО сбили над Россией 35 БПЛА, в том числе один над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

08:02. Автомобильные дороги село Щеголек — деревня Саморядово и село Белица — поселок Коммунар в Беловском районе Курской области обстреливаются FPV-дронами. Об этом сообщил глава района Николай Волобуев в своем Telegram-канале.

07:48. Мирный житель пострадал при атаке БПЛА на автобус в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.