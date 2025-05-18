Белгородец пострадал из-за атаки украинского дрона

В результате атаки беспилотника ВСУ на автомобиль на участке дороги Казинка — Борки Валуйского округа Белгородской области ранения получил местный житель. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Белгородца с множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую ЦРБ. После того, как пострадавшему окажут помощь, скорая отвезет его в клиническую облбольницу. Также в ходе атаки дрона пострадал сам автомобиль.

Егор Якимов