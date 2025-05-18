Экзитполы показали победу мэра Бухареста на президентских выборах в Румынии

Мэр Бухареста Никушор Дан лидирует на президентских выборах в Румынии, следует из экзитполов. Их провели Центр городской и региональной социологии (CURS) и Группа социально-поведенческих исследований Avangarde.

По данным центра, господин Дан набирает 54,1% голосов, его оппонент — Джордже Симион — 45,9%. По опросу Avangarde, у мэра Бухареста 54,9% голосов, у главы правого «Альянса за объединение румын» — 45,1%.

Господин Симион отверг данные экзитполов. В соцсети X он назвал себя новым президентом Румынии. По его оценкам, он опережает соперника на 400 тыс. голосов.

После подсчета 75% бюллетеней во втором туре выборов президента лидирует Никушор Дан с 52,2%, передает «РИА Новости». У господина Симиона — 47,8%, свидетельствуют данные ЦИКа. Избирательные участки в Румынии закрылись в 21:00 мск. Явка составила 64,72%.

Подробности — в материале «Ъ» «Румыния выбирает вектор».