Румыния выбирает вектор

В Румынии 18 мая пройдет второй тур президентских выборов, исход которого может изменить внешнеполитический курс страны. В финал вышли лидер правого «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан. По данным соцопросов, кандидаты идут почти вровень, и результаты голосования предсказать сложно. За кампанией внимательно следят не только в европейских столицах, но и в Кишиневе: Джордже Симион не раз высказывался за объединение Румынии и Молдавии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улицы Бухареста пестрят предвыборными плакатами кандидатов в президенты

Фото: Andreea Campeanu / Reuters Улицы Бухареста пестрят предвыборными плакатами кандидатов в президенты

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

В первом туре, состоявшемся 4 мая, господин Симион набрал 40,96% голосов, значительно опередив оппонента. За Никушора Дана проголосовало 20,99% избирателей. Успех правого кандидата стал неожиданностью: ранее социологи прочили ему не более 35% голосов.

Сейчас оба кандидата демонстрируют схожий уровень поддержки. Согласно опросу AtlasIntel, за каждого готовы отдать голоса по 48,2% респондентов.

При этом исследование CURS фиксирует небольшое преимущество Джордже Симиона — 52% против 48% у его соперника. Однако доверие к опросам снизилось после провала в оценке первого тура.

Рост уровня поддержки Никушора Дана объясняется переходом на его сторону электората кандидатов, не прошедших во второй тур. В первую очередь речь идет о сторонниках Крина Антонеску — единого кандидата от правящей коалиции, уступившего мэру Бухареста менее одного процента. После его поражения премьер-министр Марчел Чолаку подал в отставку, правительство сложило с себя полномочия, а Национальная либеральная партия выразила поддержку господину Дану. К ней присоединились «Союз спасения Румынии» и Демократический союз венгров Румынии. Социал-демократическая партия, остающаяся крупнейшей силой в парламенте, отказалась поддерживать кого-либо. Крин Антонеску также воздержался от проявления симпатий.

В то же время господин Симион может рассчитывать на голоса сторонников бывшего премьера Виктора Понты, чья кампания проходила под лозунгом «Румыния прежде всего». Некоторые избиратели господина Антонеску, близкие к националистическим взглядам, также могут проголосовать за лидера «Альянса». Кроме того, Джордже Симион пользуется широкой поддержкой в румынской диаспоре: за границей он получил более 60% голосов в первом туре.

Потенциальная победа Джордже Симиона вызывает настороженность в Брюсселе и Кишиневе.

Политик выступает за нейтральную позицию Румынии по отношению к украинскому конфликту, поэтому в ЕС опасаются, что он может сблизиться с Венгрией и Словакией — странами, регулярно выступающими против помощи Киеву. Несмотря на антивенгерскую риторику в адрес национального меньшинства в Румынии, на последних дебатах Симион уважительно высказался о премьере Венгрии Викторе Орбане.

Опасения европейцев усиливает тот факт, что Румыния играет ключевую роль в логистике поставок вооружений на Украину. Страна является важным транзитным узлом НАТО и ЕС, через ее территорию идут грузы боеприпасов и вооружений. В ноябре 2024 года Бухарест передал Киеву систему ПВО Patriot. На территории Румынии функционируют три авиабазы, задействованные в воздушном патрулировании восточных границ альянса, а румынские ВВС обучают украинских пилотов управлению истребителями F-16.

Джордже Симион давно объявлен персоной нон грата в Киеве, а также в Кишиневе, где его позиция по Молдавии вызывает немалое раздражение: с 2015 года ему запрещен въезд в страну, а в 2024 году аналогичный запрет ввела Украина. Более десяти лет он последовательно продвигает идею объединения Румынии и Молдавии, называя последнюю «искусственным государством». Такая позиция в случае победы кандидата может осложнить процесс европейской интеграции Молдавии. Что касается Украины, то господин Симион, помимо всего прочего, обвинял ее в притеснении этнических румын.

Кроме того, лидер «Альянса за объединение румын» открыто симпатизирует президенту США Дональду Трампу и движению MAGA. Он неоднократно сравнивал свою политическую программу с курсом американского лидера и обещал превратить Румынию в близкого союзника Вашингтона. В США его заявления восприняли положительно.

Победа Никушора Дана, напротив, может способствовать стабилизации проевропейского курса Румынии и укреплению ее сотрудничества с ЕС и НАТО.

Ожидается, что в случае прихода к власти мэр-технократ сосредоточится на продолжении реформ в сфере верховенства права и усилении антикоррупционной политики. Его избрание станет также позитивным сигналом для Украины и Молдавии: при Дане Румыния, как ожидается, сохранит статус транзитного узла для поставок помощи Киеву и продолжит поддерживать европейскую интеграцию Кишинева, не ставя под сомнение территориальную целостность обеих стран.

Вероника Вишнякова