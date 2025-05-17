Путин поручил построить новый аэропорт на Таймыре

Президент России Владимир Путин распорядился построить до 2029 года аэропорт в бухте Ефремова, которая находится на полуострове Таймыр. Он поручил агломерации Диксон включить строительство в планы социально-экономического развития опорных населенных пунктов Арктической зоны, указано на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Список распоряжений, в который входит строительство аэропорта, был утвержден по итогам поездки президента в Мурманск. В марте Владимир Путин выступил там на Международном арктическом форуме и провел совещание в главном штабе морских операций Северного морского пути. На форуме он поручил правительству разработать проекты по развитию инфраструктуры и флота. Также он заявил, что задачи России в регионе должны иметь «исторический масштаб».

О поездке президента в Мурманск — в репортаже Андрея Колесникова «Его полярное сиятельство».