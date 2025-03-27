Путин провел совещание в главном штабе морских операций Севморпути

Президент Владимир Путин во время своей сегодняшней поездки в Мурманск провел совещание в главном штабе морских операций Северного морского пути (СМП), сообщает корреспондент «Ъ» Андрей Колесников. Господину Путину рассказали о развитии СМП и строительстве новых судов для него, а также об использовании ИИ для анализа спутниковых радионавигационных снимков.

Во время выступления на VI Международном форуме «Арктика — территория диалога» сегодня, 27 марта, Владимир Путин заявил, что России нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути, включая грузовые и спасательные суда. Он отметил, что СМП должен стать ключевым участком Трансарктического транспортного коридора, и поручил правительству проработать вопрос строительства новых верфей. Господин Путин также пообещал, что российских военнослужащих в Арктике станет больше. При этом он заверил, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Запада в Арктике.

Подробности — в материале «Ъ» «Его полярное сиятельство».