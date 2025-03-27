Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«России нужен торговый флот в Арктике». Главное из выступления Путина в Мурманске

В четверг, 27 марта, Владимир Путин выступил на Международном арктическом форуме. Президент поручил правительству разработать проекты по развитию инфраструктуры и флота, а также заявил, что задачи России в регионе должны иметь «исторический масштаб». Основные тезисы — в подборке «Ъ».

О задачах России в Арктике

  • Задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века.

О флоте

  • России нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути, включая грузовые и спасательные суда.
  • России необходимо вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные.
  • Правительству поручено проработать вопрос строительства в РФ новых верфей.

Об инфраструктуре и туризме

  • Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб.
  • Аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении.
  • РФ открыта для создания в Арктике совместных с иностранцами предприятий морской логистики.
  • Люди говорят, что в регионе не хватает «сервисной экономики», ее надо развивать.
  • Надо открыть Арктику для массового туриста.
  • Интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ.

О льготах

  • Арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники ОПК.
  • Нужно донастроить налоговые льготы и административные преференции для инвестиций в Арктику.
  • Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики.

Об угрозах

  • НАТО все чаще рассматривает Крайний Север как плацдарм для конфликтов.
  • Мы будем увеличивать количество российских военных в Арктике.

Новости компаний Все