«России нужен торговый флот в Арктике». Главное из выступления Путина в Мурманске

В четверг, 27 марта, Владимир Путин выступил на Международном арктическом форуме. Президент поручил правительству разработать проекты по развитию инфраструктуры и флота, а также заявил, что задачи России в регионе должны иметь «исторический масштаб». Основные тезисы — в подборке «Ъ».

О задачах России в Арктике

Задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века.

О флоте

России нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути, включая грузовые и спасательные суда.

России необходимо вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные.

Правительству поручено проработать вопрос строительства в РФ новых верфей.

Об инфраструктуре и туризме

Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб.

Аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении.

РФ открыта для создания в Арктике совместных с иностранцами предприятий морской логистики.

Люди говорят, что в регионе не хватает «сервисной экономики», ее надо развивать.

Надо открыть Арктику для массового туриста.

Интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ.

О льготах

Арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники ОПК.

Нужно донастроить налоговые льготы и административные преференции для инвестиций в Арктику.

Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики.

Об угрозах