«России нужен торговый флот в Арктике». Главное из выступления Путина в Мурманске
В четверг, 27 марта, Владимир Путин выступил на Международном арктическом форуме. Президент поручил правительству разработать проекты по развитию инфраструктуры и флота, а также заявил, что задачи России в регионе должны иметь «исторический масштаб». Основные тезисы — в подборке «Ъ».
О задачах России в Арктике
- Задачи России в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века.
О флоте
- России нужен собственный торговый флот для судоходства по Севморпути, включая грузовые и спасательные суда.
- России необходимо вводить в строй ледоколы нового поколения, включая атомные.
- Правительству поручено проработать вопрос строительства в РФ новых верфей.
Об инфраструктуре и туризме
- Развитие Арктического полигона железных дорог позволит разгрузить Транссиб.
- Аэропорты Крайнего Севера РФ нуждаются в обновлении.
- РФ открыта для создания в Арктике совместных с иностранцами предприятий морской логистики.
- Люди говорят, что в регионе не хватает «сервисной экономики», ее надо развивать.
- Надо открыть Арктику для массового туриста.
- Интерес к развитию транспортной инфраструктуры Арктики проявляют Белоруссия, Китай, ОАЭ.
О льготах
- Арктической ипотекой могут воспользоваться участники СВО и работники ОПК.
- Нужно донастроить налоговые льготы и административные преференции для инвестиций в Арктику.
- Мурманск играет определяющую роль в развитии Арктики.
Об угрозах
- НАТО все чаще рассматривает Крайний Север как плацдарм для конфликтов.
- Мы будем увеличивать количество российских военных в Арктике.