Заявления Дмитрия Пескова об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле
Подписант имеет значение: Песков прокомментировал итоги переговоров в Стамбуле
16 мая в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными, а украинская сторона запросила встречу президентов России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов о возможности такой встречи и следующем раунде переговоров. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется.
- Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. Но именно как результат работы и при достижении результатов в виде договоренностей.
- Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций России и Украины.
- О каком-либо возможном изменении состава делегации России на переговорах с Украиной речи не идет, работа только началась.
- Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1000 на 1000.
- Россия не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен идти за закрытыми дверьми.
- Контактов России и США пока не было по итогам российско-украинской встречи в Стамбуле.
- Кремль проинформирует, если Владимир Путин и Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор.
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Переговоры в Стамбуле
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