Заявления Дмитрия Пескова об итогах переговоров России и Украины в Стамбуле

16 мая в Стамбуле состоялись переговоры российской и украинской делегаций. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными, а украинская сторона запросила встречу президентов России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге ответил на вопросы журналистов о возможности такой встречи и следующем раунде переговоров. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется.

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. Но именно как результат работы и при достижении результатов в виде договоренностей.

Для России принципиально, кто именно от Киева будет подписывать документы в случае достижения договоренностей делегаций России и Украины.

О каком-либо возможном изменении состава делегации России на переговорах с Украиной речи не идет, работа только началась.

Заявления глав делегаций России и Украины по итогам переговоров в Стамбуле. Главное Читать далее Первым делом предстоит выполнить договоренности, достигнутые в Стамбуле, включая обмен пленными 1000 на 1000.

Россия не комментирует сливы о выдвинутых на переговорах по Украине условиях, процесс должен идти за закрытыми дверьми.

Контактов России и США пока не было по итогам российско-украинской встречи в Стамбуле.

Кремль проинформирует, если Владимир Путин и Дональд Трамп посчитают целесообразным провести телефонный разговор.