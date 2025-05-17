В Кремле отказались комментировать условия прекращения огня
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня. Комментировать содержание этих условий представитель Кремля отказался. По его словам, переговоры ведутся за закрытыми дверями.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Все вот такие "сливы" мы комментировать не будем. Переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями, это в интересах результативности переговоров»,— подчеркнул господин Песков в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).
16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.
Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».