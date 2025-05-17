В Кремле отказались комментировать условия прекращения огня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия подготовит и передаст Украине перечень условий для прекращения огня. Комментировать содержание этих условий представитель Кремля отказался. По его словам, переговоры ведутся за закрытыми дверями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Все вот такие "сливы" мы комментировать не будем. Переговоры ведутся и должны вестись абсолютно за закрытыми дверями, это в интересах результативности переговоров»,— подчеркнул господин Песков в беседе с журналистами (цитата по ТАСС).

16 мая в Стамбуле прошла первая за три года двусторонняя встреча делегаций Москвы и Киева. По итогам переговоров стороны договорились обменяться пленными по формуле «1000 на 1000». Кроме того, Россия и Украина пообещали в деталях представить свой взгляд на прекращение огня и продолжить переговорный процесс.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».