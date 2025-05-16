Россия и Украина перешли от дел к слову

В Стамбуле 16 мая с опозданием на сутки состоялись-таки первые за три года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Они предсказуемо не привели к каким-то существенным прорывам (не считая договоренности провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000»). Однако их нельзя назвать и провальными: не придя к компромиссу по основополагающим темам, Москва и Киев решили провести новый раунд после выработки каждой из сторон детального предложения по установлению режима прекращения огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первые за три года прямые переговоры представителей РФ и Украины оказались богаты числом участников, но пока бедны на итоги

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Первые за три года прямые переговоры представителей РФ и Украины оказались богаты числом участников, но пока бедны на итоги

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В пятницу, 16 мая, как и днем ранее, Стамбул превратился в главную дипломатическую столицу мира, пусть и не имея столичного статуса. В этом городе сошлись сразу четыре делегации — турецкая во главе с министром иностранных дел Хаканом Фиданом, американская во главе с госсекретарем Марко Рубио, делегация РФ под руководством помощника президента Владимира Мединского и, наконец, украинская во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Главным событием, которого ждали еще в четверг, стала первая с 2022 года двусторонняя встреча представителей России и Украины.

Встречаться с украинской стороной Россия была готова с самого утра, объявил Владимир Мединский. Но в турецком МИДе сообщили, что непосредственно встреча делегаций двух стран в Стамбуле начнется никак не раньше полудня, причем открыть ее поручили Хакану Фидану.

А вот представителей Штатов от переговоров в двухстороннем формате отсекли: как сказал источник «Интерфакса», против их присутствия выступила российская делегация. Ранее госсекретарь Рубио и сам говорил, что не будет принимать участия непосредственно в российско-украинской встрече, но «кто-то из команды будет задействован в переговорах».

Впрочем, говорить о недостатке общения всех со всеми не приходилось.

Марафон переговоров, посвященных поиску путей решения украинского конфликта, начался еще 15 мая с почти трехчасовой встречи президента Украины Владимира Зеленского с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, после чего первый заявил о завершении своего визита в Турцию и улетел в Албанию на саммит Европейского политического сообщества. Тем же вечером, уже в Стамбуле, глава турецкого МИДа провел встречу с Владимиром Мединским и делегацией России.

Утром пятницы сверка часов в разных форматах продолжилась. Незадолго до часа икс глава офиса украинского президента Андрей Ермак, глава МИДа Андрей Сибига и Рустем Умеров встретились со спецпредставителем США Китом Келлогом, а также с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии. С европейскими коллегами затем отдельно повидался и Марко Рубио.

Вслед за тем то же украинское трио переговорщиков встретилось в трехстороннем формате с американской делегацией и главой МИД Турции. Те переговоры продлились больше часа.

Последним аккордом в этой череде предваряющих встреч стало общение директора по политическому планированию Госдепартамента США Майкла Энтона с главой российской делегации Мединским.

Наконец вскоре после 13:30 началось то, ради чего все собственно и слетелись в Стамбул. Как и было обещано, встреча делегаций России и Украины стартовала с краткого напутствия Хакана Фидана. По его словам, сейчас у сторон есть два пути. «Один из путей относится к миру. Второй — приведет к еще большим разрушениям. Стороны сами определят, какой из путей им выбрать»,— отметил турецкий министр, явно намекая, что первый путь будет наилучшим выбором. При этом изначально СМИ сообщали: сыграв роль эдакого свадебного генерала, турецкий министр покинет зал переговоров. Но в итоге, по некоторым данным, господин Фидан остался, причем к нему присоединился еще и глава турецкой разведки Ибрагим Калын.

Менее чем через два часа переговоры завершились. Пожалуй, их единственным значимым итогом — по крайней мере доведенным до широкой общественности — стала договоренность об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000».

В остальном прийти к компромиссам пока не удалось. Требования России на переговорах нереалистичны и «выходят за рамки того, что обсуждалось прежде», заявил Reuters некий украинский дипломатический источник. Позднее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил СМИ, что российская делегация на переговорах потребовала вывода ВСУ из четырех вошедших в состав РФ регионов. Кроме того, по его словам, российская сторона отклонила предложение о 30-дневном перемирии.

Одновременно с этим накалять страсти продолжил и сам Владимир Зеленский. Если «русские откажутся от полного и безоговорочного прекращения огня», Киев будет настаивать на ужесточении санкционного давления на Россию, написал украинский лидер в своем Telegram-канале. И сообщил, что уже успел обсудить российско-украинские переговоры с Дональдом Трампом и лидерами Франции, ФРГ, Великобритании и Польши.

Тем не менее, судя по анонсу Рустема Умерова о том, что Киев сообщит о повестке следующего раунда переговоров, украинская сторона не сочла нынешнюю встречу совсем уж бесполезной.

Оценки итогов встречи российской стороной оказались куда более позитивными. «В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакт»,— рассказал журналистам Владимир Мединский после переговоров. Он подтвердил подготовку масштабного обмена пленными, а также сообщил, что Россия приняла к сведению запрос Киева на прямые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского. Кроме того, глава делегации РФ заявил, что вскоре обе стороны представят свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях, после чего переговоры будут продолжены.

Не исключено, что в ближайшее время состоится и встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. По крайней мере госсекретарь США Марко Рубио еще до нынешних переговоров выразил мнение, что единственным шансом на урегулирование конфликта на Украине может стать именно встреча президентов Штатов и России. Сам глава Белого дома подтвердил 16 мая намерение встретиться с Путиным при первой возможности. Правда, как сообщил в тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пока никакой подготовки к двусторонней встрече не ведется.

Наталия Портякова