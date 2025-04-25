Мэр Екатеринбурга Орлов заявил об участии в праймериз к выборам губернатора

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» (ЕР) по отбору кандидатов на выборы губернатора Свердловской области, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии. Согласно регламенту партии, в праймериз ЕР должны участвовать минимум два человека. Кандидаты должны встретиться с 75% секретарей первичных отделений ЕР и презентовать свои программы перед внутрипартийным голосованием. Претендента, который будет участвовать выборах в качестве кандидата от партии, определят делегаты региональной конференции свердловского отделения ЕР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В разговоре с информагентством Ura.ru господин Орлов подчеркнул, что не намерен конкурировать с врио главы региона Денисом Паслером. «Это значит, что я в поддержке. Идеология именно такая»,— пояснил он.

Алексею Орлову 58 лет, он уроженец поселка Пенья (Тюменская область). С 1993 по 2005 год служил в органах МВД. В 2005 году занял пост первого вице-мэра Тобольска. Через два года перешел на должность заместителя главы Тюмени, где курировал вопросы экономики, финансов и налогов. Позже руководил управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. В 2012 году перешел на работу в правительство Свердловской области, в которым занимал различные должности: был заместителем председателя правительства, первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития. С 2017 года занимал пост первого заместителя губернатора региона. В декабре 2020 года получил должность первого вице-мэра Екатеринбурга, в том же месяце — врио главы города. В феврале 2021 года депутаты гордумы избрали его градоначальником.

Пост губернатора стал вакантным 26 марта после отставки Евгения Куйвашева (ЕР), который проработал в должности более 12 лет. Врио главы региона был назначен Денис Паслер (ЕР), который в 2012–2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года был губернатором Оренбургской области. Досрочные выборы губернатора Свердловской области запланированы на сентябрь.

В понедельник, 21 апреля, Денис Паслер провел переговоры с секретарем генсовета ЕР Владимиром Якушевым. Господин Якушев подчеркнул, что партийцам предстоит отчитаться свердловчанам о проделанной работе и повысить узнаваемость партпроектов среди жителей области. «Люди должны понимать, что тот или иной объект появился в результате работы конкретного проекта»,— призвал секретарь генсовета ЕР.

Подробнее о подготовке партий к выборам губернатора Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Денису Паслеру подбирают амбиции».

Василий Алексеев