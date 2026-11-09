Путин предложил поддержать «КамАЗ» через обновление регионального транспорта

Что касается «КамАЗ», то господин Минниханов сказал президенту, что «ситуация улучшается». «Немножко провал был, "КамАЗ" функционирует нормально», — добавил он. В марте 2022 господин Минниханов на совещании у президента говорил, что из-за санкций «КамАЗ» может снизить объемы производства на 40% и 15 тыс. работников перевести в режим простоя.