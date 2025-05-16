Фидан об украинском кризисе: есть всего два пути — мир или большие разрушения

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил на переговорах России и Украины в Стамбуле, что в настоящее время имеются два пути решения текущей ситуации.

«Один из путей относится к миру. Второй приведет к еще большим разрушениям»,— сказал господин Фидан (цитата по «Интерфаксу»).

Переговоры российской и украинской делегаций стартовали в Стамбуле около 13:35 в пятницу, 16 мая. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Глава МИД Турции Хакан Фидан в начале встречи обратился к участникам с приветственным словом.

Ранее в Стамбуле прошли встречи представителей РФ и США, а также Турции, США и Украины.

Подробнее — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая