Мединский встретился с представителями США в Стамбуле

Помощник президента России Владимир Мединский провел встречу с представителями США перед началом российско-украинских переговоров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Имена представителей США, участвовавших во встрече, не уточняются. По данным BBC, среди них мог быть директор отдела политического планирования Госдепа США Майкл Энтон.

Как выяснил «Ъ», прямые переговоры России и Украины могут начаться в Стамбуле в самое ближайшее время. Российскую делегацию возглавляет Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Турецкий представитель скажет приветственное слово, а потом покинет переговорную комнату.