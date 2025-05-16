В Стамбуле стартовали переговоры России и Украины

Российская и украинская делегации начали переговоры в Стамбуле. Глава МИД Турции Хакан Фидан встретил стороны приветственной речью. Обсуждения продолжатся в двустороннем формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Прямая готовность России и Украины к переговорам открыла окно возможностей»,— сказал турецкий министр. Он также выразил надежду на то, что они приблизят сторон к миру.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавляет Владимир Мединский, украинскую — министр обороны Рустем Умеров. Встреча проходит в президентском дворце Долмабахче.

Подробности — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая