В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины
Трехсторонняя встреча представителей Турции, США и Украины завершилась в Стамбуле. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в турецком МИДе.
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
От Украины на ней присутствовали глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. От США — госсекретарь Марко Рубио, посол США в Турции Том Баррак и спецпосланник президента Кит Келлог. От Турции — глава МИДа Хакан Фидан.
Далее около 12:30 мск должны состояться прямые переговоры России и Украины. По данным BBC, директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон не будет участвовать в переговорах. При этом он намерен встретиться с помощником президента России Владимиром Мединским.
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