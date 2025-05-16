В Стамбуле завершилась встреча представителей Турции, США и Украины

Трехсторонняя встреча представителей Турции, США и Украины завершилась в Стамбуле. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в турецком МИДе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters

От Украины на ней присутствовали глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. От США — госсекретарь Марко Рубио, посол США в Турции Том Баррак и спецпосланник президента Кит Келлог. От Турции — глава МИДа Хакан Фидан.

Далее около 12:30 мск должны состояться прямые переговоры России и Украины. По данным BBC, директор по политическому планированию Госдепартамента США Майкл Энтон не будет участвовать в переговорах. При этом он намерен встретиться с помощником президента России Владимиром Мединским.

О развитии ситуации — в главном «Ъ».