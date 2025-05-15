Мирошник: Зеленского в Стамбул никто не звал

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул не звали. Об этом он сказал накануне возможных переговоров России и Украины, которые могут пройти в турецком городе сегодня, 15 мая. Владимир Зеленский ранее сообщал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

«Это не переговоры лидеров стран. Зеленского в Стамбул никто не звал. Не приглашал. Этот перформанс, который устроил Зеленский с криками: "Путин, приезжай, ты что меня боишься?", — это достаточно клоунское выступление, которое характерно как раз для актера Зеленского, не как для политика, лидера отдельного государства»,— сказал Родион Мирошник.

Ранее в четверг помощник президента, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной. Он заявил, что российская сторона «настроена на серьезную профессиональную работу» в Стамбуле.

В Стамбуле 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит Владимир Зеленский. По информации СМИ, переговоры могут начаться после обеда.

О подготовке к встрече — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая