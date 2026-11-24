«На период не более десяти дней будет ограничена подача электроэнергии. Снижение мощности на 30 % запланировано с 8:00 до 21:00. Пик отключений — с 12:00 до 15:00. Обращаю внимание, что с 21:00 до 8:00 ограничений не будет»,— уточнил господин Аксенов. По его словам, конкретных графиков отключений не будет, однако распределение электроэнергии по муниципальным образованиям сделают равномерным. Социальные объекты, а также объекты тепло- и водоснабжения будут работать в штатном режиме, подчеркнул глава Крыма.