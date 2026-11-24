Папа Франциск рассказал в дневнике о своих видениях дьявола
Глава римско-католической церкви папа Франциск трижды видел дьявола и однажды наблюдал «врата ада». Об этом он написал в своем дневнике, отрывки из которого были опубликованы в книге «Частный дневник папы Франциска», вышедшей в издательстве Ватикана. Об этом сообщает CNN.
В записи от 24 января 2021 года он написал: «Я обнаружил, что демон бродил дерзко, выслеживая добычу, кружил неподалеку». По словам папы Франциска, он мог вспомнить три эпизода, когда был «уверен в том, что дьявол действительно появился во плоти»: «Примерно 15 лет назад я увидел его из окна машины. Я никогда не забуду его угрожающие и одновременно привлекающие глаза». Во время второго эпизода, в храме, как утверждал папа, он смотрел на него «горящими глазами», а в третий раз он не только видел, но и слышал его: «Я видел его, слышал его голос, торжествующий, властвующий безраздельно».
Автором «Частного дневника папы Франциска» значится аргентинский кардинал Виктор Мануэль Фернандес. Произведение включает в себя часть записей, которые Хорхе Бергольо начал вести в 1992 году, будучи вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, и закончил в 2024 году, будучи уже папой Франциском. После смерти папы в 2025 году его преемник Лев XIV благословил публикацию книги, отметив, что «духовные заботы, живущие в его сердце, совершенно ясны и могут пойти нам на пользу».