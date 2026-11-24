В записи от 24 января 2021 года он написал: «Я обнаружил, что демон бродил дерзко, выслеживая добычу, кружил неподалеку». По словам папы Франциска, он мог вспомнить три эпизода, когда был «уверен в том, что дьявол действительно появился во плоти»: «Примерно 15 лет назад я увидел его из окна машины. Я никогда не забуду его угрожающие и одновременно привлекающие глаза». Во время второго эпизода, в храме, как утверждал папа, он смотрел на него «горящими глазами», а в третий раз он не только видел, но и слышал его: «Я видел его, слышал его голос, торжествующий, властвующий безраздельно».