Самолет российской делегации прибыл в Стамбул

Делегация России для переговоров с Украиной прибыла в Стамбул, заявили «Интерфаксу» в авиационных службах. Борт приземлился в аэропорту Ататюрка.

«Самолет с членами российской делегации прилетел в Турцию ранним утром в четверг»,— рассказал собеседник агентства. О прибытии борта также сообщил корреспондент RT.

По данным ТАСС, встреча по ситуации на Украине состоится в рабочем офисе президента Турции во дворце Долмабахче, как и в 2022 году. Утверждается, что переговоры начнутся в 10:00 по мск и пройдут в закрытом для прессы режиме.

Владимир Путин накануне вечером утвердил состав делегации, ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. Владимир Зеленский говорил, что сам возглавит делегацию Украины.

Подробности — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».