«Команда, которая всегда летит вперед и забивает много»
Владимир Осипов — о том, какие матчи Лиги чемпионов стоит посмотреть 24 ноября
24 ноября вечером стартует пятый тур общего этапа Лиги чемпионов. За два дня будет сыграно 18 футбольных матчей. На какие встречи стоит обратить внимание во вторник, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
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Большая футбольная программа начинается матчем «Галатасарай»—«Астон Вилла». Для всего мира вывеска не самая яркая, но то, что творит в турецком клубе российский полузащитник Алексей Батраков, точно привлечет внимание поклонников футбола в нашей стране. Все-таки он забил в Лиге чемпионов четыре мяча в четырех турах. Его очень быстро стали называть звездой «Галатасарая», и болельщики уже не просят, а требуют от Батракова новых свершений. В матче с «Астон Виллой» у него будет шанс, уверен футбольный аналитик Константин Клещев:
«Алексей выдвинулся на роль лидера, и теперь ему эту роль придется оправдывать, потому что все ждут от него выдающейся игры. И вот матч с „Астон Виллой“ — как раз тот самый случай, когда он может на себя взять бремя лидерства, потому что не будет Осимхена, не будет Рафаэла Леау. Подняться на новый уровень, стать лидером в Лиге чемпионов — это совершенно особая история».
Что касается матчей с участием грандов, то у них соперники, которые не должны доставлять серьезных проблем. «Манчестер Сити», например, принимает «Наполи». Футбольная пресса обсуждает возможный выход на поле Кевина Де Брюйне, который сейчас выступает за неаполитанцев, против своего бывшего клуба. Но у бельгийца не лучший отрезок в карьере, и любой исход, кроме победы хозяев, будет неожиданным. То же самое можно сказать о матче «Реал»—«ПСВ». За счет чего клуб из Нидерландов собирается брать очки на «Сантьяго Бернабеу», непонятно.
Есть шанс, что «Боруссия» в Лондоне взбодрит «Арсенал», но команда Микеля Артеты умеет добиваться результата. Правда, многие поклонники футбола критикуют «канониров» за не самый зрелищный футбол, но тот, кто болеет за лондонский клуб, сейчас вряд ли сетует на отсутствие зрелищности, уверен футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает во Франции:
«Я думаю, результат для „Арсенала“ в последние годы практически идеальный. Выигрывать обычно не тот, кто больше забивает, а кто меньше пропускает».
К счастью, в Лиге чемпионов есть команда, которая всегда летит вперед и забивает много. Это клуб из Италии «Комо», о котором еще совсем недавно мало кто знал. Но после того как в четырех матчах дебютант турнира отгрузил соперникам 19 мячей и обыграл на выезде французский «Ланс» с нереальным счетом 9:1, на «Комо» точно обратили внимание, даже те, кто за футболом следит нерегулярно. Тренирует «Комо» легенда «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас. Он собрал игроков, которые не пригодились большим клубам, и создал классную команду, в которой, кстати, и с финансированием все в полном порядке. Цена состава «Комо» тянет на внушительные €568 млн. Так что в матче с греческим АЕК может быть результативно. Тем более что сейчас ни от игроков, ни от тренера никто ничего не требует, уверен футбольный эксперт Павел Мамаев:
«Нет глобального давления, то есть ты в команде, где если ты будешь просто мало-мальски выигрывать, уже будут все в восторге. Если ты будешь идти вверху турнирной таблицы, уже будут все в восторге».
Поэтому 24 ноября среди вечерних матчей, которые стартуют в 23:00, можно попробовать сделать нестандартный выбор и оценить игру итальянского «Комо» Сеска Фабрегаса. Тем более что после четырех туров команда идет аж на четвертом месте, пропустив вперед только «ПСЖ», «Реал» и «Арсенал». Ну а чуть раньше, в 20:45, стартует встреча «Галатасарай»—«Астон Вилла», где будем ждать голов от Алексея Батракова. Все игры в прямом эфире покажет стриминговая платформа Okko, к сожалению, не бесплатно.