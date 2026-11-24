К счастью, в Лиге чемпионов есть команда, которая всегда летит вперед и забивает много. Это клуб из Италии «Комо», о котором еще совсем недавно мало кто знал. Но после того как в четырех матчах дебютант турнира отгрузил соперникам 19 мячей и обыграл на выезде французский «Ланс» с нереальным счетом 9:1, на «Комо» точно обратили внимание, даже те, кто за футболом следит нерегулярно. Тренирует «Комо» легенда «Арсенала» и «Барселоны» Сеск Фабрегас. Он собрал игроков, которые не пригодились большим клубам, и создал классную команду, в которой, кстати, и с финансированием все в полном порядке. Цена состава «Комо» тянет на внушительные €568 млн. Так что в матче с греческим АЕК может быть результативно. Тем более что сейчас ни от игроков, ни от тренера никто ничего не требует, уверен футбольный эксперт Павел Мамаев: