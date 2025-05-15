Более 10 км побережья Анапы очистили от мазута

Спецтехника очистила более 10 км побережья Анапы от нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Об этом сообщает «Ъ»-Кубань.

Работы проводятся в несколько этапов. Сначала машины просеивают верхний слой песка, затем переворачивают грунт на глубину до 70 см для фильтрации. На финальном этапе песок выравнивают, сушат и дополнительно очищают. По мере окончания работ образцы направляют в Роспотребнадзор для лабораторного анализа.

Полностью ликвидировать последствия загрязнения нефтепродуктами планировали до 13 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи курорта и Темрюкского района непригодны для купания, но питьевая вода, продукты питания и воздух соответствуют санитарным нормам.

С начала мая Анапу посетили около 100 тыс. туристов, что на 7% ниже аналогичного периода прошлого года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал администрации Анапы и Темрюкского района с целью поддержки курортной отрасли приостановить сбор туристического налога.

О последствиях разлива мазута для туристической отрасли — в материале «Ъ» «Анапе дали средство от загара».