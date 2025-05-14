Турпоток в Анапу снизился на 7% по сравнению с прошлогодним

С начала мая город-курорт Анапу посетили около 100 тыс. туристов, что на 7% ниже аналогичного периода прошлого года, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В настоящее время в Анапе отдыхают около 30 тыс. гостей, работают 250 гостиниц и санаториев. В высокий сезон отдыхающих будут принимать 1,6 тыс. объектов размещения на 180 тыс. мест. При этом решение об открытии основной части пляжей города-курорта пока не принято, так как на береговой полосе продолжаются работы по уборке мазута.

По данным главы Анапы Василия Швеца, в связи с чрезвычайной ситуацией 133 песчаных пляжа и 8 галечных вошли в план очистки от нефтепродуктов. «Фактически это все наши оборудованные пляжи»,— отметил мэр города-курорта в ходе совещания по вопросам подготовки к курортному сезону. Краевые власти предлагают властям Анапы активнее продвигать альтернативные формы отдыха — санаторное лечение, CПА, познавательный туризм.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рекомендовал администрации Анапы и Темрюкского района с целью поддержки курортной отрасли временно приостановить сбор туристического налога.

О последствиях разлива мазута для туристической отрасли — в материале «Ъ» «Анапе дали средство от загара».

Анна Перова, Краснодар