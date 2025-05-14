Более 10 км побережья Анапы очистили спецтехникой от нефтепродуктов

Спецтехника очистила более 10 км побережья Анапы от нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Работы стартовали 16 апреля и проводятся в несколько этапов, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Первоначально машины просеивают верхние пласты песка, затем переворачивают грунт на глубину до 70 см для тщательной фильтрации. На завершающей стадии песок выравнивают, просушивают и дополнительно очищают.

Сейчас завершена обработка участков от санатория «Кристалл» до моста около технополиса «Эра», а также от морского вокзала до пляжа «Бора-Бора». По мере окончания работ образцы направляют в Роспотребнадзор для лабораторного анализа.

Полностью ликвидировать последствия загрязнения нефтепродуктами планировали до 13 мая. Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, пляжи курорта и Темрюкского района сейчас непригодны для купания, однако качество питьевой воды, продуктов питания и воздуха соответствует действующим санитарным нормам.

Эксперты туристической сферы полагают, что крушение танкеров «Волгонефть», произошедшее 15 декабря 2024 года, существенно не отразится на предстоящем летнем сезоне в Краснодарском крае. По словам вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, ежедневно тысячи людей покупают путевки на летний отдых в Анапе.

Очищенный песок с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском транспортируют на полигон ТКО «Терра-Н» в Новороссийске согласно результатам лабораторных исследований, проведенных по заказу краевого Оперативного штаба.

Анна Гречко