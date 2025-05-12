ЕС может ввести ограничения против 149 судов в рамках новых санкций

В рамках 17-го пакета санкций против России ЕС может внести в черный список 149 судов так называемого теневого флота, пишет EUobserver со ссылкой на план Еврокомиссии. С помощью них РФ поставляет нефть за рубеж. Около 25 из них сейчас курсируют в Балтийском или Северном морях.

«Включение в список означает, что им будет запрещено заходить в порты ЕС или пользоваться услугами морских компаний ЕС, такими как страхование, ремонт или дозаправка, после того, как решение (о запрете.— "Ъ") вступит в силу 20 мая»,— пишет издание.

В списке 25 танкеров EUobserver указало Akademik Gubkin, Arlan, Bolognia Falcon, Centurion, Katiuska, Koala, Leopard, Odune, Raven, Vladimir Monomakh и Vostochny Prospect — в Финском заливе. Caruzo и Jaguar — в западных частях Балтийского моря. Garasan , Huang He , North Light , North Moon , Manta , Pacific 01 , Reus , Sun , Stellar Beverly , Team , Thya и Torex — в Северном море. Остальные из 149 судов, по данным издания, находятся в районах Черного моря и Восточного Средиземноморья или вблизи Индии и Китая.

При этом лишь 15 из 149 судов ходят под российским флагом. Остальные — под флагами Панамы (38), Коморских Островов (17), Барбадоса (14), Гайаны (9) и других стран.

Издание пишет, что большинство стран—членов ЕС поддерживают такое предложение. Список танкеров может увеличиться к моменту утверждения санкций. 17-й пакет санкций Евросоюз может утвердить уже 20 мая.

Екатерина Отрашкевич