Макрон допустил введение ЕС и США новых санкций против РФ при отказе от перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил введение новых санкций против России со стороны ЕС и США, если она не согласится на прекращение огня с Украиной. По его словам, страны готовы принять такую меру в скором времени.

«ЕС в координации с США могут ввести новые санкции против РФ в ближайшие дни, они могут коснуться финансовых сервисов и углеводородов»,— сказал господин Макрон телеканалу TF1 (цитата по «РИА Новости»).

10 мая Великобритания, Франция, Германия и Польша предупредили, что если Россия не согласится на 30-дневное перемирие, предложенное Украиной, то столкнется с новыми санкционными мерами. Ночью того же дня президент РФ Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной, однако не согласился на прекращение огня.

Встреча делегаций в Стамбуле должна пройти 15 мая. Украину на ней представит Владимир Зеленский, Россия пока не объявила участников переговоров. Также в Стамбул приедет госсекретарь США Марко Рубио и другие официальные лица из Штатов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».

Екатерина Отрашкевич