Двойная игра Европы

Евросоюз может ввести санкции против 149 российских судов в рамках 17-го пакета ограничений. Речь о так называемом теневом нефтяном флоте, пишет EUobserver. Попадание в черный список грозит запретом заходить в порты ЕС, отказ в дозаправке, страховании и ремонте. Как отмечает издание, только 15 из 149 судов ходят под российским флагом. По его данным, новые санкции могут вступить в силу 20 мая. Однако, как пишет The Guardian со ссылкой на европейских дипломатов, ограничения могут отложить до окончания возможных переговоров между Москвой и Киевом. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о той роли, которую играет сегодня ЕС в попытках урегулирования украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В ожидании возможных российско-украинских переговоров в Стамбуле европейцы провели очередное совещание, на этот раз в Лондоне на уровне министров иностранных дел. И в том, что касается ключевых европейских государств — Великобритании, Франции, Германии, не говоря уж о Польше и главе дипломатии ЕС Каи Каллас — подход в отношении Москвы остался неизменным. И он не просто крайне жесткий. Он, по сути, создает огромные препятствия на пути тех, кто действительно хочет остановки боевых действий. Европейцы ведут себя именно так, как в общении с Кремлем вести себя нельзя. Если, конечно, ты ставишь перед собой цель добиться результата, договориться, а не сорвать потенциальные договоренности, которые вроде бы начали вырисовываться. А именно с Москвой нельзя говорить языком ультиматумов. Но как раз это Европа и пытается делать, повторяя одно и то же ультимативное требование: Россия вначале должна принять предложенное Киевом перемирие на 30 дней, и только потом возможны переговоры и обсуждение тех вопросов, которые волнуют власти РФ, постоянно напоминающие о «первопричинах конфликта».

Создается крайне невыгодный для Кремля психологический, эмоциональный фон. Его пугают новыми санкциями, пытаются заставить принять план, разработанный без его участия, но с участием Киева, под явным, демонстративным давлением, при этом избегают прямого диалога. Тем более диалога уважительного, который при новой администрации начал вести с Москвой Вашингтон. Создается ощущение, что все специально делается для того, чтобы в какой-то момент в Кремле не выдержали, хлопнули дверью, отказались общаться в таком тоне, а еще лучше — совершили какие-либо резкие шаги на украинском фронте. После этого европейцы могли бы с полным основанием сказать Дональду Трампу: видите, мы оказались правы. Россия не хочет договариваться, желает продолжения войны, поэтому вводите свои обещанные сверхжесткие санкции, прекращайте попытки найти с ней общий язык, забудьте о посреднических миссиях Стива Уиткоффа, тем более о планах встречи президентов Трампа и Путина. С русскими не о чем говорить.

То есть, по сути, цель Европы сейчас — сорвать миротворческие усилия американской администрации, но представить дело так, будто произошло это исключительно по вине Кремля.

Принесет ли плоды эта тактика, мы узнаем уже очень скоро. Президент США демонстрирует все большее нетерпение, и уже очевидно, что месяцами заниматься украинскими делами он не станет. Главе Белого дома нужен результат здесь и сейчас, а потом он почти наверняка охладеет к этой теме. И если результата в Стамбуле не будет, важно, каким останется у Вашингтона послевкусие от всей этой истории. Станет ли он во всем обвинять Москву, как того хотят европейцы? И тогда последует новый виток конфронтации и неизбежное охлаждение отношений с Кремлем. Но есть и другой вариант: в Вашингтоне поймут двойную игру Европы, ее, по сути, подрывные действия, и умоют руки, фактически самоустранятся от решения вопроса, резко снизив поддержку Киева по сравнению с временами президента Байдена. Тогда Европа на украинском фронте фактически останется один на один с Москвой. И вот этого сценария и Лондон, и Париж, и Берлин, и Брюссель хотели бы любой ценой избежать.

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Максим Юсин