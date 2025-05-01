Новые «сокрушительные» санкции против России поддержали 72 сенатора США

Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), входящий в ближайшее окружение президента США Дональда Трампа, подготовил законопроект о «сокрушительных» санкциях против России. По его словам, инициатива уже получила поддержку 72 сенаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Проект закона предполагает введение 500-процентной пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Также гражданам США запретят покупать российский суверенный госдолг, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ.

Сенатор заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях. «Я хочу, чтобы война была прекращена путем переговоров, честно и справедливо. Я думаю, что Трамп — лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции отражают точку зрения Сената, что мы видим, что главным плохим парнем является Россия»,— прокомментировал автор законопроекта.

В феврале Дональд Трамп продлил действие всех ограничений против Москвы, введенных в период с 2014-го, еще на один год. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон не вводит новые санкции в отношении Москвы, чтобы не помешать урегулированию конфликта на Украине.

Об антироссийских санкциях — в материале «Ъ» «Область широкого давления».