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«Приедет Путин — приедет и Трамп»: Келлог о предстоящих переговорах РФ и Украины
Турция готовится принять 15 мая в Стамбуле новые прямые переговоры России и Украины. Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News рассказал, при каком условии Дональд Трамп может полететь в Стамбул и что для США будет важно на встрече сторон. В МИД РФ тем временем назвали возможные темы переговоров. Что известно о готовящейся встрече делегаций России и Украины в Стамбуле — в подборке «Ъ».
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Заявления Келлога
- Возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать «замечательной встречей».
- Если Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и Дональд Трамп.
- США хотят добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а уже после переходить к территориальным вопросам.
- США считают важным, чтобы в процессе переговоров Россия и Украина пошли на определенные уступки.
- У Вашингтона есть список тем, по которым он считает нужным провести переговоры об урегулировании украинского конфликта.
- При отсутствии прогресса в переговорах по Украине возможны «значительные» и «наиболее жесткие» санкции США против России.
- США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.
- США ведут обсуждения будущего управления ЗАЭС, стремятся помогать в ее эксплуатации.
Что еще известно о переговорах в Стамбуле
- На переговорах с Украиной в Стамбуле, которые могут пройти 15 мая, будут обсуждаться вопросы устойчивого урегулирования и реалии на земле, включая территориальные аспекты. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
- Кремль объявит состав российской делегации, когда президент Владимир Путин посчитает нужным, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
- «Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с Эрдоганом улетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась»,— заявил украинский президент Владимир Зеленский. Главной целью предстоящих переговоров он назвал «безусловное прекращение огня».
- Спецпосланники президента США по Ближнему Востоку и Украине Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для участия в переговорах России и Украины, сообщает Reuters. Они будут «наблюдать за переговорным процессом», уточняет CNN.