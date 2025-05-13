«Приедет Путин — приедет и Трамп»: Келлог о предстоящих переговорах РФ и Украины

Турция готовится принять 15 мая в Стамбуле новые прямые переговоры России и Украины. Спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью Fox News рассказал, при каком условии Дональд Трамп может полететь в Стамбул и что для США будет важно на встрече сторон. В МИД РФ тем временем назвали возможные темы переговоров. Что известно о готовящейся встрече делегаций России и Украины в Стамбуле — в подборке «Ъ».

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Заявления Келлога

Возможные прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут стать «замечательной встречей».

Если Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и Дональд Трамп.

США хотят добиться всеобъемлющего прекращения огня на Украине, а уже после переходить к территориальным вопросам.

США считают важным, чтобы в процессе переговоров Россия и Украина пошли на определенные уступки.

У Вашингтона есть список тем, по которым он считает нужным провести переговоры об урегулировании украинского конфликта.

При отсутствии прогресса в переговорах по Украине возможны «значительные» и «наиболее жесткие» санкции США против России.

США в рамках украинского урегулирования обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра.

США ведут обсуждения будущего управления ЗАЭС, стремятся помогать в ее эксплуатации.

Что еще известно о переговорах в Стамбуле