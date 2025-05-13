Reuters: Уиткофф и Келлог поедут в Стамбул на переговоры России и Украины

Спецпосланники президента США по Ближнему Востоку и Украине Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для участия в переговорах России и Украины. Об этом пишет Reuters cо ссылкой на три источника. Как пишет CNN, их задача будет состоять в том, чтобы «наблюдать за переговорным процессом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters Стив Уиткофф

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул 15 мая для переговоров. Он выразил надежду, что в этот же день в город прибудут президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

По словам источников CNN, возможное участие Дональда Трампа в переговорах пока под вопросам и во многом зависит от того, решит ли Владимир Путин прибыть в Стамбул. Телеканал пишет, что

Возобновить прямые контакты России и Украины в Стамбуле предложил Владимир Путин на прошлой неделе. США приветствовали этот шаг. Владимир Зеленский позднее заявил о готовности вести прямые переговоры с российским коллегой и сказал, что будет ждать его в Турции. Кремль не стал комментировать предложение о личной встрече лидеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Проведите встречу сейчас же!''».

Лусине Баласян