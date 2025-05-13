МИД РФ назвал возможные темы переговоров с Украиной в Стамбуле

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что на переговорах с Украиной в Стамбуле, которые могут пройти 15 мая, будут обсуждаться вопросы устойчивого урегулирования и реалии «на земле», включая территориальные аспекты. Одним из препятствий для переговорного процесса он назвал недоговороспособность Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Темы те же, что об этом мы говорили неоднократно, что и стоят в повестке дня все последнее время: как нам обеспечить надежное, устойчивое урегулирование ситуации, прежде всего адресуясь к первоисточникам этого конфликта, решая вопросы, связанные с денацификацией киевского режима, обеспечивая признание тех реалий, которые за последнее время сложились "на земле", включая вхождение новых территорий в состав Российской Федерации»,— сказал Сергей Рябков журналистам.

По его словам, пока прогнозы по исходу переговоров делать преждевременно. Сергей Рябков подчеркнул, что Россия готова «вести переговоры серьезно и ответственно». «Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву. Готовы ли они договариваться? У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которое может характеризовать этих деятелей,—это "недоговороспособность"»,— сказал замминистра.

Владимир Путин предложил 15 мая провести прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Состав российской делегации пока не был объявлен. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет лично ждать российского коллегу в Турции. Российская сторона не стала комментировать это заявление.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Проведите встречу сейчас же!''».

Лусине Баласян