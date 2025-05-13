США пригрозили жесткими санкциями против РФ при отсутствии прогресса по Украине

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что новые санкции США в отношении России могут оказаться наиболее жесткими из всех введенных ранее. По его словам, ужесточение санкций возможно, если в урегулировании российско-украинского конфликта не будет прогресса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evgeniy Maloletka / AP Фото: Evgeniy Maloletka / AP

«Это могут быть значительные санкции. Эти санкции очень серьезны. Они жестче, чем мы когда-либо видели»,— сообщил Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News (цитата по «РИА Новости»). По его словам, санкции могут коснуться в том числе российского Центробанка и перевозчиков российской нефти.

10 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия уже привыкла к санкциям и знает, как минимизировать их последствия. В апреле группа из 50 американских сенаторов сообщила о готовности проголосовать за ужесточение санкций против России в зависимости от действий Москвы в процессе урегулирования конфликта на Украине. В случае отсутствия прогресса на переговорах ужесточить санкции грозился и Евросоюз.

Лусине Баласян