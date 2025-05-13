Песков: состав делегации РФ в Стамбуле объявят, когда Путин посчитает нужным

Кремль объявит состав российской делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле, когда президент Владимир Путин посчитает нужным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Нет. Как только президент посчитает это нужным, мы объявим»,— ответил представитель Кремля журналистам.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные весной 2022 года. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Турции. Кремль предложение о личной встрече президентов РФ и Украины комментировать не стал.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».

Лусине Баласян