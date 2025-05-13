Келлог: США обсуждают размещение европейских сил к западу от Днепра

США в рамках урегулирования российско-украинского конфликта обсуждают размещение сил Великобритании, Франции, Германии и Польши к западу от Днепра, сообщил спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP Кит Келлог

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

«Мы говорим о силах устойчивости. Это сила, которую называют E3, но на самом деле это сейчас E4, когда речь идет о британцах, французах и немцах. На самом деле — и о поляках. Сила к западу от реки Днепр, что означает, что она находится вне зоны контакта»,— сказал Кит Келлог в интервью Fox News.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Как писала WP, Лондон и Париж намерены направить на украинскую территорию военных экспертов, чтобы определить необходимое число миротворцев. При этом Россия выступала против присутствия европейских сил на территории Украины.

Лусине Баласян