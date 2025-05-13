Келлог: Трамп приедет на переговоры в Стамбул, если туда прибудет Путин

США надеются, что президент России Владимир Путин приедет в Стамбул 15 мая на переговоры с Украиной, заявил спецпосланник американского лидера Кит Келлог. От этого зависит решение о прибытии и самого Дональда Трампа в Турцию, подчеркнул господин Келлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпосланник президента США Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters Спецпосланник президента США Кит Келлог

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Накануне Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул 15 мая для переговоров. Он выразил надежду, что в этот же день в город прибудут Владимир Путин и Владимир Зеленский. Последний заявил о готовности приехать в Турцию.

Как писал CNN со ссылкой на источники, Дональд Трамп пока не принял решение по поездке в Стамбул, но поручил наблюдать за переговорами спецпосланникам Стиву Уиткоффу и Киту Келлогу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать предложение о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского в Стамбуле.

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