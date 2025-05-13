Зеленский: мы сделаем все, чтобы встреча с Путиным состоялась

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Анкаре 15 мая вместе с турецким коллегой Реджеп Тайпом Эрдоганом будет ждать президента России Владимира Путина. Господин Зеленский назвал главной целью предстоящих контактов с российский стороной «безусловное прекращение огня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Если Путин не готов прилетать в Анкару, мы с Эрдоганом улетим в Стамбул. Мы сделаем все, чтобы эта встреча состоялась»,— сказал украинский президент.

По указу Владимира Зеленского, подписанному в октябре 2022 года, переговоры с Россией запрещено вести, пока ее президентом остается Владимир Путин. Господин Зеленский пояснил, что указ не распространяется на него самого. «Решением Совета национальной безопасности и обороны я сделал так — и конституция об этом тоже говорит, - что именно я выполняю эту миссию и никто, кроме меня, не может вести переговоры относительно суверенитета Украины, никто, кроме меня, не может вести соответствующие переговоры с лидером России и других стран. Это мои права и обязанности. Я ничего себе не запрещал»,— пояснил он.

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