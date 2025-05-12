Лавров обсудил с главой МИД Турции инициативу Москвы о переговорах с Киевом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Стороны обсудили инициативу президента России Владимира Путина о возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает МИД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хакан Фидан (слева) и Сергей Лавров в августе 2023 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Хакан Фидан (слева) и Сергей Лавров в августе 2023 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные в 2022 году. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к прямым переговорам. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти готовы к организации переговоров, и призвал не упустить возможность урегулировать конфликт.

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