Путин предложил Украине провести прямые переговоры 15 мая в Стамбуле

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва предлагает Киеву без предварительных условий возобновить прямые переговоры, которые были прерваны в 2022 году. Он предложил начать диалог в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле.

Россия надеется на серьезные переговоры, чтобы устранить первопричину конфликта, отметил президент. Россия настаивает на долгосрочном перемирии, которое не привело бы к возобновлению огня. «Решение за украинскими властями и их кураторами»,— сказал Владимир Путин.

«Сейчас идут боевые действия. Война. А мы предлагаем возобновить переговоры, прерванные не нами. Те, кто действительно хочет мира, не может этого не поддержать»,— подчеркнул он.

В завершение Владимир Путин поблагодарил мировых лидеров, которые поучаствовали в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также поблагодарил СМИ, которые освещали праздничные дни в Москве. После этого он отпустил журналистов, освещавших его выступление.