Стамбулизация обстановки

После трехлетнего перерыва Турция готовится принять 15 мая в Стамбуле новые прямые переговоры России и Украины. О решимости вернуть стране лидирующую роль в запуске диалога Москвы и Киева заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик. Как пояснил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом договоренностей, достигнутых в 2022 году, и ситуации «на земле». Подготовка к переговорам обнулила требования Киева и его европейских союзников о введении немедленного 30-дневного перемирия до начала диалога России и Украины. Как заявил президент Трамп, он считает намеченную встречу «очень важной», настаивает на ее проведении и, возможно, даже сам приедет в Стамбул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с готовностью согласился вновь принять в Стамбуле российско-украинские переговоры и выразил надежду, что усилия по их организации «не будут потрачены зря» и новые возможности не будут упущены

Фото: Murad Sezer / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с готовностью согласился вновь принять в Стамбуле российско-украинские переговоры и выразил надежду, что усилия по их организации «не будут потрачены зря» и новые возможности не будут упущены

Фото: Murad Sezer / Reuters

Подготовка к реализации предложения Владимира Путина возобновить 15 мая прямые переговоры Москвы и Киева в Стамбуле, прерванные три года назад, стала одной из главных тем заседания кабинета министров Турции, прошедшего 12 мая под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как заявил представитель правящей Партии справедливости и развития (AKP) Омер Челик, сделанный Москвой выбор Стамбула как места проведения российско-украинских переговоров доказывает доверие к посреднической роли Турции. «Для Турции единственная выгода — это установление глобального и регионального мира и его сохранение. Помимо этого, Турция не имеет какой-либо скрытой или тайной повестки»,— пояснил Омер Челик в эфире телеканала A Haber, добавив, что, пока все «"опрокидывают стол" переговоров, Турция их организует».

Как сообщил «РИА Новости» турецкий дипломатический источник, для дальнейшего решения организационных вопросов Анкара ждет от Москвы и Киева конкретики по грядущей встрече, включая официальное подтверждение готовности принять участие в переговорах 15 мая и информацию о составе делегаций.

Об ожиданиях российской стороны и ее подходе к переговорному процессу с Киевом, если он состоится, сообщил 12 мая помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. «Вы знаете: 15 мая, четверг. Готовы начать с самого утра»,— заявил господин Ушаков журналисту Павлу Зарубину. «Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если, конечно, люди этого хотят»,— отметил помощник президента. При этом он воздержался от ответа на вопрос, на каком уровне будет представлена на переговорах Россия. «Президент даст команду, тогда объявим»,— заявил он.

Говоря об ожиданиях Москвы, Юрий Ушаков также указал на то, что переговоры в Стамбуле должны проходить с учетом результатов переговоров, прерванных в 2022 году. При этом, по его словам, в ходе нового раунда необходимо будет учитывать ситуацию «на земле», сложившуюся за последние три года.

Предложение Москвы реанимировать формат прямых переговоров с Украиной в Стамбуле предполагает не диалог с нуля, а возвращение к достигнутым ранее договоренностям и их адаптации к сегодняшним реалиям.

Об этом принципиальном для Москвы положении Владимир Путин заявил еще в мае прошлого года, давая оценку Стамбульским договоренностям. «В принципе украинскую сторону это в целом устраивало, устраивало и российскую. Там были моменты, которые надо было бы доработать, но в целом, повторяю, если подпись стоит под этим документом с украинской стороны, значит, украинскую сторону это устраивало»,— отметил Владимир Путин.

Ранее, общаясь с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге, российский президент продемонстрировал им парафированный в 2022 году проект договора с Украиной.

По словам Владимира Путина, документ состоит из 18 статей и называется «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины».

Пункт 1 статьи 1 гласит, что «Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в Конституции».

Кроме того, в договоре записано, что государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины как постоянно нейтрального государства, а также обязуются обеспечить соблюдение данного статуса на международном уровне. Перечень стран-гарантов приведен в преамбуле договора, среди них Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

В свою очередь, Украина «обязуется не осуществлять деятельность, которая будет противоречить международно-правовому статусу постоянного нейтралитета».

В июне прошлого года газета The New York Times опубликовала, по ее утверждению, полные тексты проекта Стамбульских соглашений, как с согласованными, так и с несогласованными пунктами (.pdf). В числе несогласованных оказались требования признания русского языка как официального на Украине и признания Крыма частью России.

В то время как Москва подтвердила готовность направить свою делегацию на переговоры в Стамбул 15 мая и вести их, отталкиваясь от достигнутых ранее договоренностей, Киев пока не дал свое добро на возвращение к формату прямых переговоров с Москвой без предварительных условий.

Реагируя на предложение Москвы, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не снимает своего требования о немедленном объявлении 30-дневного перемирия в качестве обязательного условия возобновления переговорного процесса. «Мы ждем завтра прекращения огня, полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале в воскресенье, 11 мая.

Адресованное Москве требование объявить с понедельника, 12 мая, 30-дневное перемирие было согласовано в минувшую субботу в ходе поездки в Киев лидеров Великобритании, Германии, Франции и Польши.

После этого переговоривший по телефону с президентом США Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что глава Белого дома якобы поддержал европейско-украинскую инициативу о приоритете 30-дневного перемирия. По словам Макрона, ее можно считать общей позицией Украины и Запада, предъявленной Москве.

В понедельник главы дипломатических ведомств Великобритании, Германии, Франции, Польши, США и Украины вели активные телефонные консультации. Их целью стало согласование общей позиции по ключевому вопросу, должен ли Киев принять предложение Москвы начать переговоры 15 мая без предварительных условий или российский отказ пойти на немедленное 30-дневное прекращение огня можно считать достаточным основанием, чтобы Стамбул 2.0 не состоялся.

Как заявил в понедельник министр по вопросам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад, заключение 30-дневного перемирия по-прежнему является «предварительным условием» возобновления российско-украинских переговоров. «Наша позиция очень ясна: мы хотим мира, мы хотим переговоров. Предварительным условием для этого, конечно же, является возможность достичь перемирия, безоговорочного перемирия в воздухе, на море и на земле на 30 дней, что может создать пространство для переговоров»,— отметил французский дипломат.

В случае если Москва не согласится на немедленное перемирие, европейские страны пообещали ввести против нее очередной пакет санкций. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.

Объединить две непримиримые позиции попытался глава МИД Турции Хакан Фидан, впрочем, признавший, что начало переговоров 15 мая пока не гарантировано. «Я считаю, что в ближайшие дни стороны соберутся вместе в поисках компромисса. Сейчас украинская сторона заявляет о необходимости сначала прекращения огня, потом переговоров, российская сторона — о необходимости переговоров, потом прекращения огня. Мы хотим, чтобы стороны собрались вместе и обеспечили прекращение огня. Надеемся на это, наша работа ведется в этом направлении»,— сообщил на пресс-конференции в Анкаре Хакан Фидан.

В этой ситуации свой решающий голос в поддержку переговоров в Стамбуле без предварительных условий подал президент Трамп, которого президент Макрон ранее записал в список сторонников альтернативного европейско-украинского предложения о 30-дневном перемирии. «Встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи»,— заявил глава Белого дома, призвавший накануне Владимира Зеленского «немедленно» согласиться на переговоры с Россией. Дональд Трамп сказал также, что, учитывая важность встречи, сам подумывает о том, чтобы прилететь в Стамбул.

Сергей Строкань