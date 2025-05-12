Эрдоган призвал не упустить «окно возможностей» по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти готовы к организации прямых переговоров России и Украины. Он выразил надежду, что появившаяся возможность урегулировать конфликт стран не будет упущена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Благодаря недавним контактам открылось новое окно возможностей. Мы надеемся, что эта возможность не будет упущена»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по AFP).

По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, проведенный 11 мая телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным был всеобъемлющим. 12 мая турецкий лидер также созвонился с украинским лидером Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры России и Украины, прерванные весной 2022 года. Российский президент выступил за проведение встречи делегаций 15 мая в Стамбуле. Владимир Зеленский заявил, что будет в Турции в этот день.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Проведите встречу сейчас же!''».

Лусине Баласян