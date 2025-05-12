Зеленский: мы готовы к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти готовы к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Вместе с тем украинский лидер выступил за прекращение огня, за соблюдением которого могли бы следить международные партнеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters Владимир Зеленский

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

12 мая Владимир Зеленский созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить предстоящую встречу России и Украины в Стамбуле. «Благодарен за поддержку и готовность на высшем уровне содействовать дипломатии. Одинаково видим необходимость прекращения огня»,— написал господин Зеленский в Telegram-канале по итогу разговора.

«Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой»,— продолжил украинский президент.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что для возобновления прямых переговоров Украина должна юридически «расчистить» препятствия на пути этих контактов. По указу Владимира Зеленского, подписанному в октябре 2022 года, переговоры с Россией запрещено вести, пока ее президентом остается Владимир Путин.

Прямые переговоры украинской и российской делегаций были прерваны весной 2022 года. На прошлой неделе Владимир Путин предложил провести 15 мая в Стамбуле встречу России и Украины. Владимир Зеленский заявил, что будет ждать российского президента в Турции.

Лусине Баласян