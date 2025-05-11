Главные новости за выходные 8–11 мая

С 00:00 8 мая по 00:00 11 мая действовало объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в дни празднования 80-летия Дня Победы. Украинские власти в ответ предлагали 30-дневное прекращение огня. Минобороны РФ в первый же день перемирия обвинило Украину в его нарушении. За это время, по заявлению российского военного ведомства, было зафиксировано 14 043 нарушения со стороны ВСУ.

В ночь на 11 мая Владимир Путин выступил перед журналистами. Он предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные в конце 2022 года. По его словам, переговоры могут пройти 15 мая в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился предоставить площадку для встречи. Владимир Зеленский назвал предложение хорошим знаком, но добавил, что сначала рассчитывает на прекращение огня с 12 мая.

Владимир Путин с 8 по 10 мая провел переговоры с международными лидерами, прибывшими в Россию. 8 мая он переговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. 9 мая он встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и президентом Сербии Александром Вучичем. На следующий день господин Путин переговорил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, президентом Палестины Махмудом Аббасом, с командующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, а также с президентами Абхазии и Южной Осетии Бадрой Гунбой и Аланом Гаглоевым.

В Москве прошел парад в честь 80-летия Победы. Командовал парадом главком сухопутных войск генерал армии Олег Салюков. По Красной площади прошли парадные расчеты из 13 стран, включая Китай, Египет, Казахстан, Узбекистан и Мьянму. Владимир Путин выступил с речью. В торжественных мероприятиях приняли участие более 20 лидеров иностранных государств. Среди них — президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и премьер Армении Никол Пашинян. Также в качестве зрителей присутствовали военные из Северной Кореи.

10 мая Пакистан начал широкомасштабную военную операцию против Индии. В тот же день стороны при посредничестве США договорились о немедленном прекращении огня. После этого министр иностранных дел Индии Викрам Мисри обвинил Пакистан в нарушении договоренности. В Пакистане ответили, что не возобновляли огонь.

8 мая кардиналы на конклаве в Ватикане избрали нового папу римского. Им стал американский кардинал Роберт Превост. Это первый в истории понтифик родом из США. Он выбрал себе имя Лев XIV. На следующий день после избрания папа провел первую мессу в Сикстинской капелле. Во время своей первой официальной аудиенции с кардиналами 11 мая Лев XIV призвал к урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке.

В возрасте 99 лет умерла режиссер советского и российского телевидения Калерия Кислова. Она была главным режиссером программы «Время» с 1977 по 2006 год.